حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس الليل وغدًا الجمعة على مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أن الطقس الليلة سيكون دافئا بوجه عام وحارا نسبياً في شمال غرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، مع هطول زخات رعدية من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.

أما طقس غد الجمعة، أفاد بأنه سيكون حارا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ومعتدلا فوق الجبال.

فيما ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هطول زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.