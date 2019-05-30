راموس يحسم الجدل: أنا مدريدي وسأعتزل في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أعلن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عن بقاءه في النادي الملكي، موضحًا رغبته بالاعتزال فيه، وذلك بعد أيام من الأنباء التي تفيد برحيله خلال الانتقالات الصيفية 2019.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي مساء الخميس: لا أريد أن أثير قلق الجماهير. أنا مشجع مدريدي وأرغب بالاعتزال هنا، مضيفًا:لم ينتهي وقتي بعد. لطالما لدي جسد وروح سأحاول اللعب هنا، لن أنتقل أبدا لفريق يلعب ضد ريال مدريد، أنا قائد ريال مدريد وأشعر بالمحبة والمساندة.

وعن العرض الصيني، قال راموس: لن أكذب، العرض الصيني على الطاولة، لو لم أشعر بمحبة الجماهير لي هنا لرحلت. اليوم الذي سأرحل فيه سيكون من الباب الكبير لأنني أستحق ذلك.

وكانت تقارير صحيفة، أكدت أن أروقة ريال مدريد الإسباني شهدت اضطرابات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، بين القطبين الأكبر في النادي ” الملكي ” ، وهما الرئيس فلورنتينو بيريز، والقائد راموس، قد تؤدي إلى رحيل قائد الفريق.