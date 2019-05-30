مدرب النصر: أصبحت بطل في بلد غير بلدي

ماجد محمد(صدى):

أكد روي فيتوريا مدرب نادي النصر، أن هذا الموسم مع النصر كان إيجابيًا للغاية، لافتًا إلى أنه أصبح بطلًا في بلد غير بلده بعدما حقق فريقه لقب بطل دوري المحترفين.

وأوضح ” فيتوريا ” في تصريحات صحفية له، أنه انتقل إلى النصر منذ 4 أشهر ونصف بعقد لمدة عام ونصف، وحاليًا يتبقى في عقده عام آخر، قائلُا ” كوني بطلاً في بلد ليس بلدي هو أمر يبعث على الارتياح الشديد “.

وأَضاف ” متبقى بعقدي عام آخر، وقد استقبلت في النادي بطريقة جيدة، إنه بلد مختلف عن الصورة التي عادة ما تكون لدى الناس، وانا راض عن نفسي، علما انه لم تكن التوقعات كبيرة عندما وصلت هناك “.

كما أشار إلى أنه يدرس العودة إلى البرتغال من جديد، إذ يحن لفريقه ” بنفيكا “، مؤكدًا على سعادته بتحقيق كل من الناديين ” النصر وبنفكيا ” للقب في النهاية.

وتمكن نادي النصر، من الحصول على لقب دوري المحترفين بعد فوزه على الباطن في الجولة الأخيرة من البطولة.

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