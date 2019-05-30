ضعه في الثلاجة.. خطوات خفض درجة حرارة هاتفك

أميرة خالد(صدى):

درجات الحرارة المرتفعة يصاحبها العديد من الأعراض ليس على الإنسان فقط، بل على الأجهزة الذكية أيضًا، إذ ترتفع حرارة الهاتف بشكل كبير خلال فصل الصيف.

وعادو ما يظهر للمستخدمين عبارة تحذيرية ” الهاتف يحتاج للتبريد قبل أن يتاح لك استخدامه ” ، فما هو سبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف وكيف يمكن تجنبها أو التعامل معها؟.

وأكد موقع ” سي نيت ” أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يعود إلى تعرضه لأشعة الشمس لفترة طويلة، مثل تركه في السيارة ظهرًا، ولكن ليس هناك داعِ للقلق فهذا الأمر طبيعي وسيعود الهاتف لحالته الطبيعية بعد دقائق.

وأوضح الموقع أنه في حال ظهور هذه الرسالة التحذيرية لك، قم بإبعاد الهاتف عن أشعة الشمس على الفور، وانزع غطائه البلاستيكي، ثم افصله عن الشاحن إذ كان موصلًا به، ثم ضعه في الثلاجة لفترة قصيرة جدًا أو اتركه أمام المكيف.