د. التويجري يباشر عمله مديرا لصحة الرياض ويلتقي القيادات

سعيد العجل(صدى):

باشر الدكتور محمد التويجري عمله مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بناء على قرار معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة الذي أصدر قرارًا بتكليفه مديرا عاما لصحة الرياض .

وقام الدكتور التويجري اليوم الخميس بجولة في إدارات وأقسام المديرية المناوبة أعقبها لقاء عدد من قيادات ” صحة الرياض ” مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية بالمنطقة وتطبيق معايير الجودة في كافة المرافق الصحية مع الحرص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية ،بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

كما أطلع د. التويجري خلال جولته على جهود ادارتي القطاع الصحي الخاص ممثلا بادارة الالتزام .،وكذلك إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية .

واستعرض د. التويجري خلال جولته مهامها ، والاعمال المناطة بهما خلال فترة المناوبة في اجازة عيد الفطر المبارك داعيا جميع المناوبين ومدراء المستشفيات اللتي تقع على الطرق السريعة بالاستعداد لخدمة المسافرين والمتنقلين بين مدن ومحافظات منطقة الرياض.