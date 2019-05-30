” خطر على الصحة ” ..الوقت المناسب لتناول الشاي في رمضان

أميرة خالد(صدى):

يفضل كثير من الناس شرب الشاي بعد الوجبة الرئيسية مباشرة، وهو ما يعتبر من العادات الغذائية غير الصحية، لأنه يحتوي على مكونات تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.

وقال أطباء، أنه يجب تناول الشاي بعد الوجبة بساعتين على الأقل، حتى يتم امتصاص هذه المعادن المفيدة خاصة إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ونقص الحديد ولا تنس التخفيف من السكر الموجود في الشاي أيضا.

وأوضح الأطباء أن أوراق الشاي الأخضر هي ذاتها أوراق الشاي الأحمر، لكنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة.