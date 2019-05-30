بعد الصلح بين حلا الترك ووالدها.. دنيا بطمة ترتدي العباءة الرمضانية : ” لايصح إلا الصحيح “
أظهرت صورة جديدة نشرتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، وهي مرتدية العباءة الرمضانية.
وظهرت في الصورة وهي تجلس في إحدى غرف منزلها بجانبها طاولة وضعت عليها صورة لها مع زوجها وابنتهما غزل ووالدتها، حيث علقت على الصورة قائلة: ” ما يصح الا الصحيح “.
ويأتي ذلك بعد ظهور الفنانة في برنامج ” حلوة رمضان ” في وقت سابق وإعلان مسامحتها للفنانة حلا الترك طالبة منها مسامحتها في المقابل.
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