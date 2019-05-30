مؤسس المخابرات القطرية عن غياب تميم بـ ” قمم مكة 2019 “: لا يمثل سلطة

طلال الضوي(صدى):

علق اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، اليوم الخميس، على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن قمم مكة 2019 وحضور رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني بدلًا منه.

وأكد مؤسس المخابرات القطرية، أن غياب تميم عن قمم مكة 2019، يعد دليلًا على أنه لا يمثل سلطة حقيقية وإنما أمير مأمور بمعرفة جهات خارجية تتركز في إيران وتركيا ومخابرات غربية.

كما أشارت إلى أن هذا الغياب يكشف إحساس أمير قطر بسوء سلوكه تجاه الأمة العربية والإسلامية وخاصة المملكة، من جرائم حمقاء أدى غلى مثتب مئات الألوف من المسلمين وتخريب الدول، مؤكدًا أن ذلك دلاله على خجله وحظره من أن يتعر ض خلال وجوده لتعرية موقفه أمام البلدان.

وأَضاف أن مصر بإمكانها أن تعرض بالصوت والصورة على المؤتمرين اعترافات الإرهابيين العرب والأجانب الذين تم تدربهم من قبل الجانب القطري، لافتًا إلى أن حضور ” تميم ” قمم مكة 2019 كان سيعد انتحار شخصي، لما سيترتب عليه من إدانة دولية بارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية.

وقال اللواء محمود منصور ” اللوم لذلك الصعلوك سارق مفتاح خزنة دولة قطر، ولعلهم سيكونون قادرين على أن تكون إدانتهم له ولحليفته إيران، والتي تعتبر كافية لردع الطرفين عن الاستمرار في مخططهم الذي تضاعفت أضراره على العرب والمسلمين المتضاعفه التي نجمت عن الأفعال الصهيونية على الأرض العربية والإسلامية “.