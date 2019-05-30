رمضان في الهند.. ” الملح ” لكسر الصيام و ” المسحراتي ” يأخذ الهدايا

منة الله كرم(صدى):

يُشكل المسلمون في الهند نسبة 13 % من السكان، أى ما يقرب من 180 مليون مواطن، حيث يتمسكون بتقاليدهم الإسلامية خاصة فى شهر رمضان.

ويحتفل المسلمون في الهند بشهر رمضان الكريم في مختلف المدن حيث نجد الشوارع مليئة بالأفراح والأهازيج بشكل واضح مع تبادل التهاني بقدوم الشهر الكريم.

المسحراتي في الهند :

في الهند يوجد المسحراتي أيضا مثل بعض الدول العربية ويسمى في اللغة الهندية سهري ، ومع نهاية الشخص يقوم سهري أي المسحراتي بأخذ الهدايا والنقود تحية وتقديرا من السكان.

تناول الملح على الإفطار :

من المعتاد أن يفطر الصائم أما الماء أو التمر ولكن في الهند يقوم الهنود بكسر صيامهم على الملح، ويكون أول شيء يطأ بطونهم هي الملح ، ومن بعد ذلك يقوموا بتناول الطعام الذي يكون طبق الأرز فيه من الأطباق الرئيسية .

وبعدها يتم تناول وجبة دهي بهدي المشهورة لديهم وهي عبارة عن فلافل بالزبادي ، ومن الممكن أن تجد حليم على المائدة ، وحليم هذه هي وجبة اللحم بالمسمى الهندي التي لا تخلوا منها مائدة ، وتقام بالبهارات الهندية الرائعة.

الحلوى الهندية وجبة رئيسة في رمضان :

يحب الهنود حلوى الخجلا والفيني والشعرية بالحليب، هذه هي الوجبة الرئيسية من الحلوى على موائد الهنود المسلمين، ومن العصائر نجد عصير الليمون والحليب ، وبعضهم يهتموا بمشروب الأرز بـ الحلبة والكركم بجوز الهند.

ليلة القدر في الهند

في الهند يقيمون العشر أيام الأخيرة في الشهر الكريم بالاعتكاف والصلاة في المساجد، وليلة القدر لها قيمة كبرى لديهم ويعتبروها هي ليلة السابع والعشرون على الأغلب، حيث يرتدون الملابس الجديدة والجميلة، ويقيمون الصلوات والعبادات وقراءة القرآن ويوزعون الحلوى على المصلين.