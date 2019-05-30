بالفيديو.. هطول الأمطار بالمدينة يؤدي لتساقط المياه بالشلالات

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يوثق هطول الأمطار على جنبات الطريق الواصل بين ينبع والمدينة ، ما أدى إلى نزول الماء من الجبال ” الشلالات ” في تلك المنطقة بعد المسيجيد.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت، اليوم الخميس ، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها نشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظة بدر، ومحافظة العيص، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.