بالفيديو.. الرئيس السيسي يشاهد عرضا لبقايا الصواريخ الإيرانية الحوثية بجدة

نايف السالم(صدى):

استمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى شرح مفصل حول الأسلحة والصواريخ الحوثية التي استهدفت مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة.

وشاهد الرئيس المصري عرضًا لبقايا الأسلحة والصواريخ التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي، بحضور العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي.

وأطلع العقيد تركي المالكي الرئيس السيسي على الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة وأراضيها، وذلك فور وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة للمشاركة في قمم مكة 2019.

ونظمت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن، معرض ” حقائق في دقيقة ” على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لاستعراض الصواريخ الإيرانية وانتهاكات مليشيات الحوثي الإيرانية أمام 56 دولة و390 إعلاميًا.