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بالفيديو.. طلاب يجاهرون بالغش في الامتحانات

بالفيديو.. طلاب يجاهرون بالغش في الامتحانات
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .

وكشف الطلاب في الفيديو عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.

وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 دقائق

نسمّية ” معين ” مثل المأموم الذي يفتح للإمام إذا نسي الآيه.

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