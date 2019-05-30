بالفيديو.. طلاب يجاهرون بالغش في الامتحانات

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .

وكشف الطلاب في الفيديو عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.

وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.