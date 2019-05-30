بالفيديو.. طلاب يجاهرون بالغش في الامتحانات
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طلاب كويتيين يجاهرون بالغش في الامتحانات .
وكشف الطلاب في الفيديو عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات، مؤكدين أن هناك طلابًا يستخدمونها وهي متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و 35 دينارًا.
وأثار إقرار بعض طلبة المرحلة الثانوية في الكويت، لجوئهم إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس، استياء النشطاء والأكاديميين الكويتيين ، الذين طالبوا بإعادة الاختبارات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2572 ] نشر منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
abdul[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 3 دقائق
نسمّية ” معين ” مثل المأموم الذي يفتح للإمام إذا نسي الآيه.