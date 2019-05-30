وزير الصحة يكرم د. الدواس

فيصل العنزي(صدى):

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ،اليوم الخميس المدير السابق للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس لانتهاء فترة تكليفه .

وأوضح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تفخر بجهود جميع ابناءها الذين سخروا خلال مسيرة عملهم المشرفة طاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، حيث يأتي هذا التكريم تقديرًا من الوزارة لجهودهم ووفاءً لما بذلوه خلال فترة عملهم لخدمة المستفيدين من خدمات “الصحة” .

من جانبه عبر د. ناصر الدواس عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم .