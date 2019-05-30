أكثر السيارات المستعملة التي تسخن في الصيف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء أبرز الأسباب التي تؤدي لسخونة المحرك وأكثر السيارات المستعملة التي تُعاني من هذه المشكلات، حيث تُعاني العديد من السيارات مع ارتفاع درجات الحرارة من كثرة الأعطال، بعد أن يسخن محرك السيارة وترتفع حرارته.

وقد يحدث ذلك بسبب مشكلة في وحدة التبريد سواء الردياتير أو مروحة التبريد وترموستات تنظيم حرارة المحرك أو عدم ضبط توقيت الإشعال، أو ربما بسبب نقص مستوى زيت المحرك لحدوث تسريب أو أي تلف آخر.

أما بالنسبة للسيارات المستعملة التي تُعاني من سخونة المحرك، فجاءت على النحو التالي:

وتُعاني ” لادا “” هذه السيارة الروسية مع سخونة المحرك بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، سواء كانت موديلات 2105 أو 2107، خاصة بعد تجاوز سرعة الـ 100 كيلو في الساعة، ولذلك يجب فحص الردياتير بشكل دوري.

وتُعتبر سكودا فيلشيا من أكثر السيارات التي يُعاني أصحابها من مشاكل بسبب سخونة المحرك بسرعة شديدة، وتتعرض هذه السيارة التشيكية لأعطال كثيرة ناتجة عن السخونة، إضافة إلى أن قطع غيارها مرتفعة، ولكنها تمتلك صالونا واسعا.

وفيات 128 تُعتبر هذه السيارة الإيطالية من أكثر السيارات المنتشرة في مصر، ولكن تُعاني غالبية سيارات هذا الموديل من ارتفاع درجة حرارة المحرك خاصة بعد السرعات العالية.