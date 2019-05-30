تشييع جثمان الشهيد الحربي وسط حضور ضخم بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

شارك عدد ضخم من أهالي القنفذة، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد مدافعًا عن وطنه ودينه.

وصلى الحضور صلاة الجنازة ظهر اليوم، على الشهيد صافي عوض سعيد الحربي، يتقدمهم محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان.

ودُفن الشهيد الذي رحل صائمًا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في مقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب بالقنفذة.