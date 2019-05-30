تشييع جثمان الشهيد الحربي وسط حضور ضخم بالقنفذة
شارك عدد ضخم من أهالي القنفذة، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد مدافعًا عن وطنه ودينه.
وصلى الحضور صلاة الجنازة ظهر اليوم، على الشهيد صافي عوض سعيد الحربي، يتقدمهم محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان.
ودُفن الشهيد الذي رحل صائمًا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في مقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب بالقنفذة.
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم امطر على قبور شهدائنا من سحائب رحمتك ،اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أنرّ قبورهم بنورك ووسع لهم واسكنهم الفردوس..
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم امطر على قبور شهدائنا من سحائب رحمتك ،اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أنرّ قبورهم بنورك ووسع لهم واسكنهم الفردوس..
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم امطر على قبور شهدائنا من سحائب رحمتك ،اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أنرّ قبورهم بنورك ووسع لهم واسكنهم الفردوس..
فيصل[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللهم اقلع الزيود واحد ورى واحد
لا فكوا انفسهم،،،،،، ولا فكونا
من فقد شبابناوارحم ابطالنا
وتقبلهم عندك
واحفظ الاحياء وخلصهم من وحل الزيووووود
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2572 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهلهم في مصيبتهم واربط على قلوبهم