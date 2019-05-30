الجيش الليبي يكشف سبب إصابة الإرهابي ” هشام عشماوي ” لحظة تسليمه للسلطات المصرية

وكالات(صدى):

أوضح قائد الكتيبة 169، التابعة لـ ” الجيش الوطني الليبي ” ناصر النجدي ، الذي شارك في عملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، العام الماضي في درنة الليبية، إن الإرهابي المذكور كان مصابا إصابة بالغة في القدم نتيجة إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الفتائح في درنة ، لهذا ظهر وهو يعرج في فيديو وصوله إلى مصر بعد تسليمه للسلطات المصرية .

وأضاف أن الغارة التي نفذها الطيران الليبي، وأصيب فيها عشماوي كانت قبل فترة من القبض عليه، مشيرا إلى أنه كان يستعمل عكازا طبيا عندما قبض عليه، نظرا لإصابته البالغة في القدم.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين في قضية “ أنصار بيت المقدس ” المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

وويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها “ محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.