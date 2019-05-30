تنبيه.. استمرار هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة، حيث حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 22:00 اليوم الخميس.