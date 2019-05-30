تنبيه.. استمرار هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة، حيث حذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 22:00 اليوم الخميس.
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 5748 ] نشر منذ 1 ساعة
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام،،
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ