حمدالله: حتى الآن لم أوقع على عقود تجديد مع النصر

نواف السالم(صدى):

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله أنه لم يجدد عقده مع نادي النصر حتى الآن، وقائلًا: “ حتى الآن لم أوقع على عقود تجديد عقدي مع النصر، انتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، للتفاوض حول التجديد “.

وأضاف عبدالرزاق حمدالله خلال تصريحاته لإذاعة مارس المغربية: ” أمتلك عدة عروض أوروبية راغبة في ضمي بالصيف المقبل، لكنني حاليًا لاعبًا في النصر ولن أناقش أي عرض “.

وتابع عبدالرزاق حمدالله : “ أمتلك عدة عروض أوروبية راغبة في ضمي بالصيف المقبل، لكنني حاليًا لاعبًا في النصر ولن أناقش أي عرض ”.

واختتم حمدالله قائلًا : “ أمرابط إنسان خلوق ورجل بمعنى الكلمة، وعلاقتنا تطورت كثيرًا في النصر رغم أننا أصدقاء من قبل، هو حقًا لاعب كبير وجوكر، ويمكنه اللعب في كبرى دوريات العالم “.