في مسابقة ضمت 100 متسابق ومتسابقة.. اللبان يهدي جدة لقبا جديدا

نايف السالم(صدى):

فاز الشاب حسن علي اللبان – 22 عاما- الطالب بحلقات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة بالمركز الثاني من بين 100 متسابق ومتسابقة من كافة أنحاء العالم تنافسوا على لقب برنامج اقرا وارتق في موسمه السادس والذي بثته إذاعة نداء الإسلام.

و عبر مدير عام جمعية خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني عن سعادته بهذا الانجاز وخصوصا أنه يأتي بعد أيام من فوز الطالب بحلقات خيركم عبدالرؤوف عسيري بالمركز الثالث في مسابقة المرتل الدولية ، مبينا أن هذا بعد فضل الله يعود للعديد من البرامج التي تقيمها خيركم لطلابها ليكونوا حفظة متقتين والتي من أبرزها حلقة المسابقات والتي خرجت العشرات من المتميزين على المستوى المحلي والعالمي وكانت ثمرتها ألقاب تهدى لهذا الوطن الغالي.

يذكر أن اللبان هو أحد طلاب حلقات جامع عبدالرحمن بن عوف وقد نال لقب الحافظ الأول في العام 1434 ه على مستوى محافظة جدة ، كما أنه حاصل على الاجازة برواية حفص عن عاصم من عدة مشايخ، وقد شارك في العديد من المسابقات، حيث حصل على المركز الأول في مسابقة قسم الدراسات القرآنيه الكبرى عام 1437 ه، وحصل هذا العام على المركز الأول في مسابقة أعذب تلاوة في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية.