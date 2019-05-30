محلل سياسي: قمم مكة 2019 تؤكد انتهاكات إيران

نايف السالم(صدى):

كشف المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي، عن المغزى من إدانة قمم مكة 2019 للنظام الإيراني، وكشف انتهاكاته في الوطن العربي.

وأكد ” الشليمي ” خلال لقاء له على فضائية ” السعودية مباشر ” المختصة لتغطية قمم مكة 2019، أن إدانة النظام الإيراني تعني أن نصف العالم يدين النظام الإيراني، ما يضعها عاجزة أمام الدفع ضد هذه البيانات.

وأوضح أنه على الجميع إدراك خطر النظام الإيراني القائم حتى لو حسّن اللهجة، لافتًا إلى أن هناك ضغط وحظر اقتصادي على إيران يجب أن تستغله الدول الخليجية.

كما أشار إلى أن طرد الجزائر للملحق الثقافي الإيراني لديها بعد إدراك مؤكد لخطر طهران على المنطقة، لافتًا إلى أن الضغط على إيران أظهر عدة نتائج إيجابية.