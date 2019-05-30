بالفيديو.. حكم ضرب الحيوان

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ خالد المصلح ، إن الضرب بالوجه يٌجتنب حتى في البهيمة ، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، حماراً قد وسم في الوجه ، فقال الرسول عليه السلام ” لعن الله من فعل هذا ” .

وتابع ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج يستفتونك ، إن ضرب البهيمة لإصلاحها أو للحاجة فلا باس بما لا يؤذي ، فعلينا أن نٌحسن للحيوان ومراعاته ومعالجته .

وعن سؤال إحدى المواطنان بحكم توكيل أهلها لإخراج الزكاة ، قال الشيخ خالد ، لا إحراج في ذلك إن كانت لا تهتدي إلى فقراء ومحتاجين فلا بأس أن توكل أهلها لإخراج الزكاة بدلاً عنها .