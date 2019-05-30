في نهار رمضان.. سرقة الموز من شاحنة تعرضت لحادث (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول، في الجزائر، سلوك بعض الأشخاص وهم بصدد سرقة صناديق الموز من شاحنة تعرضت لحادث في طريق بمدينة بومرداس.
وظهرفي الفيديو العديد من الأشخاص الذين ترجلوا من سياراتهم، واتجهوا نحو صناديق الموز، بدل الذهاب نحو سائق الشاحنة المنكوبة من أجل الاطمئنان عليه.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لايعكس أخلاق الجزائريين.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
كان الله في عون السائق المسكين،بيحصلها من مصيبة الحادث وكراتين الموز،واللا من هم الحرا… 100،اللي مافي قلوبهم رحمة..