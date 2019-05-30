د. التويجري يباشر عمله مديرا لصحة الرياض ويلتقي القيادات

سعيد العجل(صدى):

باشر الدكتور محمد التويجري عمله مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بناء على قرار معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة الذي أصدر قرارًا بتكليفه مديرا عاما لصحة الرياض .

وقام الدكتور التويجري اليوم الخميس بجولة في إدارات وأقسام المديرية المناوبة أعقبها لقاء عدد من قيادات “صحة الرياض” مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية بالمنطقة وتطبيق معايير الجودة في كافة المرافق الصحية مع الحرص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية ،بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

كما أطلع د. التويجري خلال جولته على جهود ادارتي القطاع الصحي الخاص ممثلا بادارة الالتزام .،وكذلك إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية .

واستعرض د. التويجري خلال جولته مهامها ، والاعمال المناطة بهما خلال فترة المناوبة في اجازة عيد الفطر المبارك داعيا جميع المناوبين ومدراء المستشفيات اللتي تقع على الطرق السريعة بالاستعداد لخدمة المسافرين والمتنقلين بين مدن ومحافظات منطقة الرياض