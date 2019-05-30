أسباب تنميل اليدين أثناء النوم وكيفية التغلب عليه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنميل اليدين أثناء النوم من أبرز الأعراض التي تقابل العديد من الأشخاص، وتأرقم وتسبب لهم الإزعاج والقلق، فقد تسير إلى حالة خطيرة أو بسيطة جدًا.

ويعود تنميل اليدين أثناء النوم والشعور بفقدان هذا الجزء من الجسم، إلى العديد من الأسباب بعضها طبيعي والآخر قد يرتبط بحالات صحية وأمراض، مثل:

– النوم على اليدين مدة طويلة من الزمن

– نقص فيتامينات B

– العمل طوال اليوم لفترات طويلة

– احتباس السوائل

– السكتة الدماغية

– انحباس العصب الزندي

– إدمان الكحول

– اعتلال الأعصاب الضاغطة

– مرض السكري

– التصلب المتعدد

– أمراض الغدة الدرقية

– التهاب الأوعية الدموية

ويمكنك التغلب على تنميل اليدين أثناء النوم، من خلال بعض الخطوات الهامة والتي يمكن استخدامها كعلاج، كالتالي:

– تناول ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان قبل النوم

– تناول شاي الزنجبيل لتنشيط الدورة الدموية

– تخلص من الملح والمشروبات الحمضية قبل النوم

– تناول كمية كافية من الماء يوميا

– عمل حمام ماء بارد مع الثلج وضع يديك بها

– تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين B

– تناول الخضراوات الورقية الخضراء والموز والبطاطا الحلوة والتونة والأسماك

– تناول الأدوية المضادة للالتهابات في حال لتخفيف أعراض التهاب الأوتار

– تجنب النوم على ذراعك

– مارس تمارين رياضية لتقوية اليدين والذراع والكتف

– استخدام دعامات ليلية ليديك ومعصمك