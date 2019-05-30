طريقة حساب الزكاة عبر بوابة زكاتي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت بوابة وتطبيق “ زكاتي ” ، عن توفير الخيار للأفراد لسداد زكاتهم الشخصية للهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك من خلال قنوات الدفع البنكية، وتصب الإيرادات بشكل مباشر في الحساب الموحد للضمان الاجتماعي. حيث يقوم المستخدم من خلال البوابة الخارجية من حساب الزكاة الواجبة عليه وإتمام عملية الدفع من خلال نظام سداد المتكامل مع البوابة.

وتوفر بوابة زكاتي حاسبة الزكاة لمساعدة الأفراد على إخراج زكاة المال والذهب والفضة وغيرها، حيث تم بناء الحاسبة بناءً على فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

وتعتمد حاسبة زكاتي سعر الذهب (24 قيراطاً) للجرام بـ 154.58 ريال سعودي وسعر الفضة للجرام الواحد 1.72 ريال وفقاً لتحديث 30/5/2019.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أكد أمس أن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق زكاتي للأفراد، سيتم صرفها على الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم : الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والأسر غير المعولة مثل (الأرملة والأيتام، والمطلقة مع أبنائها، وأسر السجناء، والأسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، وأسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الأهلية)، والنساء اللاتي لا عائل لهن مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18 عاماً.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين الفئات المستحقة وفق شراكة استراتيجية قائمة بين والوزارة الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة زكاتي الإلكترونية (هنا)، وتطبيق زكاتي للهواتف الذكية عبر البوابة الحكومية توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها.