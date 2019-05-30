سيدة في دعوى خلع : زوجي ترك عمله لممارسة السحر والشعوذه

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بإمبابة المصرية ، مؤكده ، زوجي ترك عمله كمعلم لغة عربية واتجه إلى طريق السحر والشعوذة ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أخبرها بأنه تزوج من جنية وهجرها فى الفراش.

قالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية حياتى كانت مثالية فقد تزوجت من مدرس لغة عربية منذ عدة سنوات وأنجبت خلال تلك الفترة ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما ، فكان زوجى هادئ الطباع رقيق القلب حنون على أسرته أبنائى كانوا عاشقين له فهو قدوتهم ومثلهم الأعلى لم يخطر ببالي أن تعصف بنا تيارات الحياة.

صمتت الزوجة فجأة ثم قالت تبدلت أحوال زوجى فجأة أتذكر تلك الليلة دخل زوجى إلى منزلنا حاملا كتب قديمة بين يديه وعندما سألته عنها أكد لى أنها ستصل به إلى أعلى قمم الحياة لم أستوعب كلامه لكن الخوف سقط فى قلبى لا أدري لماذا.

مرت الأيام وأصبح زوجى حبيس غرفته يشعل البخور ويتمتم بكلمات غير مفهومة طالبنى بعدم الاقتراب من الغرفة انقطع عن العمل تماما حتى تم فصله، حول البيت إلى مكان لعلاج الجيران بالسحر بعد أن أشاع عن نفسه قدرته الخارقة فى فك الأعمال وتزويج العانس وعلاج المرضى بالسحر.

حياتى تحولت إلى جحيم داهم جسدى الأمراض المزمنة شعرت بأننى أختنق من تصرفات زوجى حاولت إبعاده عن تلك الطريق لكنه أبى أن ينصت إلى وفى النهاية فوجئت به يخبرنى أنه تزوج من جنية ومنعته من الاقتراب منى لغيرتها الشديدة عليه مما أدى إلى أنه هجرنى فى الفراش فطلبت منه الطلاق لكنه نهرنى فلجأت إلى محكمة الأسرة لتطليقى منه لأتخلص من زوج أصيب بالهوس بتحضير الجن.