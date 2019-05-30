الحظ السيء يلاحق ” الراجحي ” في رالي كازاخستان 2019

طلال الغامدي(صدى):

تعرض يزيد بن محمد الراجحي بطل رالي كازاخستان 2018، إلى العديد من المشكلات خلال رالي كازاخستان 2019، إذ يلازمه الحظ السيء.

وتعرض “الراجحي” إلى حادث انقلاب في اليوم الثالث من رالي كازاخستان 2019، ليخرج من السباق لإصلاح سيارته، وذلك بعد المشكلات الميكانيكية التي واجهها قبل ذلك.

رالي كازاخستان 2019، يعد الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” للراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري” والمُقام في الفترة ما بين 26 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

ويشارك “الراجحي” في السباق باستخدام سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق “أوفردرايف للسباقات” البلجيكي وبرفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيفيتس، إذ يسعى للحصول على المراكز الأولى.