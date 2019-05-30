” كل أسبوعين ” .. أهمية وطريقة فحص هواء إطارات السيارات

برلين(صدى):

شددت مؤسسة ديكرا للفحص الفني على ضرورة فحص ضغط الهواء الصحيح لإطارات السيارة، كل أسبوعين أو قبل رحلات السفر الطويلة، لأنه يعمل على توفير السلامة والراحة والحد من تآكل الإطارات.

وقالت المؤسسة الألمانية إن انخفاض ضغط هواء الإطارات يتسبب في تغير أداء السيارة أثناء القيادة في المنحنيات وتغيير حارة السير، كما أنه يهدد بانفجار الإطار في حال التحميل الشديد.

وأوضحت أنه يمكن معرفة القيم الصحيحة لضغط هواء الإطارات عن طريق ملصق متواجد علي جانب السائق، على الجانب الداخلي لغطاء خزان الوقود.