زوج مشاعل الشيحي يصدم جمهورها بشأن قرار اعتزالها

أبوظبي(صدى):

صدم الإعلامي الإماراتي أحمد خميس متابعيه بتصريح غير متوقع أطلقه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر صورة له برفقة زوجته الإعلامية مشاعل الشحي وأرفقها بتعليق أثار الكثير من التساؤلات.

وقال خميس:” كان خطأ كبير نعرض حياتنا بالسوشيال ميديا. لذا قررنا أنا و زوجتي إننا نكون من يوم ورايح حذرين من المنشورات الي نطرشه وذلك لعاداتنا و تقاليدنا”.

ولفت خميس: “لكن خبرونا من الأخطاء الي كنّا نغفلها بالمقاطع والصور الي ننشرها بالتعليق. وبإذن الله راح نتابع أول بأول.ونبا نعتذر عن كل خطأ شفتوها منا وحابين نفتح صفحة جديدة برمضان وايضاً بعامالتسامح”.

وأثار موجة من التعليقات التي طالبته بالاعتراف بأن العيب هو نشر صور لزوجته أثناء وجودها في غرفة النوم، لافتين إلى أن قرار اعتزال السوشيال ميديا ليس في وقته.