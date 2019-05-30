بالفيديو.. فنانة شهيرة: حرقت صوري القديمة وأحمد الله على اختراع المكياج

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريحات الطريفة التي أطلقتها أثناء حلولها ضيفة عل برنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة قناة MBC.

ورداً على سؤال عن صورها القديمة، كشفت أنها تخلصت منها وقامت بحرق أرشيفها. وعن السبب أشارت إلى أنها كانت “مرحلة زفت”، لافتة إلى ان شكلها في الماضي لم يكن جميلاً.

واضافت أنها تشعر بالامتنان لأنه تم اختراع الماكياج وطرق تصفيف الشعر. وسألت: “ليه نفتكر أيام مرة؟ أنا بحب الحاضر والماضي ماليش دعوة بيه”.

وتحدثت الفنانة الكوميدية خلال الحلقة نفسها عن سبب عدم إقدامها على الخضوع لعمليات تنحيف مشيرة إلى أنها تشعر بالرضى تجاه شكلها وأنها متصالحة تماماً مع ذاتها وما هي عليه.