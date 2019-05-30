بالفيديو.. زوج الدانة مودل في أول ظهور له: أرفض دخولها عالم التمثيل

خالد الظفيري(صدى):

كشفت عارضة الأزياء الكويتية الدانة مودل، عن هوية زوجها سعود الذي اعتمد الابتعاد عن الأضواء للمرة الأولى منذ زواجهما وحتى الآن.

وظهر زوجة الدانة مودل لأول مرة في لقاء تلفزيوني برفقة زوجته، أثناء حلولهما ضيوفًا في برنامج “فانوس هيونة” مع الفنانة هيا الشعيبي.

وأعلن الزوجان خلال الحلقة عن انتظارهما مولودهما الأول بعد 4 سنوات من الزواج، بينما أكد زوجها أنه يرفض دخول الدانة مودل إلى عالم الفن أو الإذاعة أو تقديم البرامج.

وأوضح أنه يراها ناجحة في مجال عملها ويريدها أن تستمر فيه، مؤكدًا أنه لا يريد أن تعمل زوجته في عدة مجالات، فعملها في مجال عرض الأزياء يأخذ كل وقتها ولا يوجد متسع لعمل آخر.