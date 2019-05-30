بالصور.. مصرع مغني شهير أثناء ذهابه للاحتفال بعيد ميلاد صديقته 

برازيليا(صدى):

تحطمت طائرة استأجرها مغني البوب البرازيلي، غابرييل دينيز، للذهاب إلى صديقته كارولينا كالهيروس التي كانت تحتفل بعيد ميلادها، ما أسفر الحادث عن مصرعه.

وتفصيلا، عندما انتهى من حفله الموسيقي في ولاية “باهيا”، انتقل إلى مدينة مارسيو للاحتفال بعيد ميلاد صديقته “كالهيروس”.

واستأجر مغني البوب طائرة صغيرة، قبل المغادرة بقليل، سجل فيديو يشكر قائد الطائرة ومتابعيه وجمهور الحفل الموسيقي الأخير، وبعدها بلحظات تحطّمت الطائرة وهو بداخلها دون معرفة الأسباب ففارق الحياة.

وبدت في الصور تناثر حطام الطائرة في أحد الأنهار، في الوقت الذي تم انتشال جثة المغني البرازيلي من بين الحطام.

وعلق والد الشاب على الحادثة، قائلا: “أطلب منكم عدم الحزن، لأن غابرييل كان دائمًا مظهرًا من مظاهر الفرح والسعادة. ولن أحزن أبدًا في حال استقبلت الخبر بفرح نحن بحاجة إلى أن نتذكر الأشياء الجيدة التي تركها غابرييل لنا”.