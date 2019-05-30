بالفيديو.. الناطقة بإسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط تخوض تجربة الصيام

لندن (صدى):

شاركت أليسون كنغ، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وإفريقيا، متابعيها على ” تويتر ” مقطع فيديو أعلنت فيها أنها قررت خوض تجربة الصيام ليوم واحد فقط وهو الخميس.

حيث أوضحت أنها ستخوض هذه التجربة إيمانًا منها بأن الحديث عن التعايش والانفتاح يجب أن يترجم إلى أفعال، لذلك ستخوض تجربة الصيام مثل الغالبية العظمى من المسلمين حول العالم.

كما ذكرت ” أليسون ” أن الصيام موجود في الديانات الأخرى، مشيرة إلى أن الصيام ليس تجربة فحسب ولكن هو أيضًا وسيلة للتعبير عن التضامن مع المحتاجين واللاجئين.