سيارة BMW الفئة الأولى 2020.. تصميم حاد وفاخر

برلين(صدى):

ينتظر عاشقي السيارات كشف الستار عن سيارة BMW الفئة الأولى 2020، والتي تعد أجدد سيارة هاتشباك من شركة BMW.

وتتميز سيارة BMW الفئة الأولى 2020، بتصميم خارجي مستمد من سيارة BMW X2 2019، إذ تمتلك مصابيح مع أضواء LED بتصميم حاد وشبك فاخر يحمل هوية سيارات BMW الشهيرة، مع صادمين أمامي وخلفي بهوية رياضية.

كما حصلت من الخلف على مخرجين للعادم، إذ تعتبر أجدد سيارة هاتشباك من BMW وأول نسخة من هذا الطراز تعمل بنظام دفع أمامي للعجلات منذ 15 عامًا، على أن تعتمد على محركات 4 سلندر في جيلها الجديد.

وتعمل سيارة BMW الفئة الأولى 2020 بـ”محركات ديزل 116d ، و 118d ، و 120d”، كما تأتي فئات محركات البنزين من هذا الطراز 118i ، و بي ام دبليو M135i الأعلى التي تعتمد على محرك 6 سلندر يصدر منه قوة 302 حصان لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية.

كما يعمل الجيل الثالث والجديد كليًا من BMW الفئة الأولى 2020 قياسيًا بـ نظام دفع أمامي للعجلات، مع نظام اكس درايف – xDrive للدفع الكلي، كما تم تزويدها بنظام تشغيل بي ام دبليو 7.0 الأحدث الخاص بنظام الترفية والمعلومات مع شاشة قياس 10.25 إنش.

بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 إنش، وشاشة عرض على زجاج الشاشة أمام السائق Head-Up Display حجم 9.2 إنش اختيارية .

ومن المقرر أن يتم الكشف عن سيارة BMW الفئة الأولى 2020 للبيع في شهر سبتمبر القادم، على أن يبدأ في ألمانيا بسعر 28,200 يورو أي ما يعادل 31,544 دولار أمريكي أو 118,290 ريال سعودي.