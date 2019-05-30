7 أعراض لمشاكل في الغدة الدرقية.. لا تتجاهليها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسات علمية الي مجموعة من الأعراض قد يصاب بها الشخص يكون سببها اضطرابات في الغدة الدرقية، مبينة أن عدم علاج الغدة بصورة كاملة قد يسبب الإصابة بعدة أمراض خطيرة أبرزها أمراض القلب.

وأشار أطباء إلى أن الغدة الدرقية هي غدة كبيرة الحجم تأخذ شكل الفراشة في مقدمة العنق، وتفرز هرمونات تتحكم في سرعة الأيض، وبالتالي تتحكم في طاقة الجسم.

وأوضح العلماء أن أي اختلال في الغدة الدرقية قد يسرع أو يبطئ من عملية الأيض لدى الشخص، وبالتالي الشعور بسلسلة من الأعراض التي تؤثر على الجسم والحالة المزاجية، لافتين إلى أن أسباب اختلالها قد يكون بسبب تناول بعض الأدوية، أو عدوى فيروسية، أو ضعف مناعة الجسم، أو قلة عنصر اليود، أو الحمل، وقد يكون السبب وراثيا.

ولفت الأطباء إلى مجموعة من الأعراض والعلامات التي تشير إلى حدوث اضطرابات في عمل الغدة وأبرزها:حدوث تورم في الرقبة، انخفاض الوزن أو زيادته بدون أسباب، تغير في معدل نبضات القلب، رد فعل الجسم لدرجة الحرارة يكون مغايرا، تغير حالة الجلد،تغير المزاج، صعوبات في التغوط.