توفر وظائف شاغرة بشركة منصة الرياضة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة منصة الرياضة عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في معارض الشركة في مدينة الرياض، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 8000 ريال سعودية شهرياً.

وأكدت الشركة أن الوظائف الشاغرة :

مدير معرض – للرجال والنساء.

مساعد مدير المعرض – للرجال والنساء.

مُشيره إلى أن أماكن العمل في مدينة الرياض.

ومن شروط الوظائف ومتطلباتها :

الخبرة في مجالات البيع بالتجزئة.

اللغة الإنجليزية الجيدة.

امتلاك الأساسيات في استخدام الحاسب الآلي.

مميزات وظائف شركة منصة الرياضة : الحصول على الرواتب المجزية التي تصل إلى 8000 ريال سعودية شهرياً.

التأمين الطبي ، الحوافز الشهرية ، والعلاوات السنوية.

مواعيد التقديم

تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الاثنين في تاريخ 27/5/2019 ميلادي.

شركة منصة الرياضة: توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء في معارض الشركة برواتب 8000 ريال 621

يمكن التقديم على وظائف شركة منصة الرياضة عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى الشركة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]