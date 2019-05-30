هيئة الرياضة تودع 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية

نواف السالم(صدى):

أودعت الهيئة العامة للرياضة 64 مليون ريال في حسابات أندية الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بمقدار مليوني ريال لكل نادٍ من أندية الأولى، ومليون ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية.

وفي هذا السياق، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي له: ” إن هذا الدعم يمثل تأكيدا للرعاية التي توليها القيادة – حفظها الله – للقطاع الرياضي ” .

وأضاف: ” هنا يتجلى أهمية دور الأندية ومجالس إداراتها في العمل على ترجمة هذا الدعم لبرامج نوعية، تحقق الأهداف المرجوة منها ” .

كما أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، على ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام لكافة أندية الوطن بمختلف درجاتها.