بالفيديو.. حسين المنصور يطمأن جمهوره عقب إصابته بجلطة دماغية

خالد الظفيري(صدى):

طمأن الفنان الكويتي حسين المنصور، في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” سراي مع نورة “ ، الذي تُقدمه الإعلامية نورة عبدالله ، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية ، عقب إصابته تفاصيل بجلطة دماغية، موضحًا أنها كانت ” جلطة خفيفة، ومرت بخير “ بعد زيارته للطبيب.

وقال المنصور ، إنه ظل 3 أيام لا يستطيع تحريك جسده “ ، موضحًا أنه ” تلقى العلاج على مدار 9 أيام وبعدها بدأ في الحركة والمشي بشكل مبدأي حتى عادت إليه صحته .

وأضاف المنصور أن الطبيب أبلغه بأن ” التنميل والخدر سيطولان معه بعض الشيء، في النصف الأيمن من جسده “ ، مشددًا على أنه ” أصبح أفضل من الفترة الماضية، ويتحدث مع زملائه بشكل طبيعي “.

وأوضح أنه ” غير متواجد في الكويت قبل شهر رمضان بأيام، حيث يتواجد في مملكة البحرين كونه يقوم بتحضير عمل مسرحي جديد “ ، موضحًا أنه ”التزم مع القائمين على العمل وسط استشارة مستمرة من الطبيب “.

وأكد المنصور أنه عندما يستطيع التحرك سيقوم ببروفات العرض؛ لأنه يُصاب باستمرار بحالة من التنميل والدوار .