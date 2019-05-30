إيران تهدد الأمن العربي بأسلحة خطيرة.. أبرز الأنواع

طهران(صدى):

يستخدم النظام الإيراني العديد من الأسلحة الخطيرة، في دعم مليشيات الحوثي الإيرانية لاستهداف المدنيين اليمنيين ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة العربية

واعتمدت إيران على مختلف أنواع الأسلحة الخطيرة في استهداف المدنيين اليمنيين والتربص بالمملكة وأمن المنطقة العربية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

-الصواريخ الباليستية

أرسل النظام الإيراني صواريخ باليستية إلى مليشيات الحوثي الإرهابية عبر البحر؛ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتوجيه هذه الأسلحة ضد مدن المملكة.

-الطائرات المسيَّرة

مدت إيران المليشيات الإرهابية بالطائرات المسيرة إيرانية الصنع من نوع ” قاصف ” ، التي تم من خلالها قصف مناطق اليمن المحررة.

-الزوارق المفخخة

أرسلت العديد من الزوارق البحرية ذات التحكم عبر الـGBS، التي تستهدف الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

-الألغام البحرية

زودت إيران مليشيات الحوثي بعدد كبير من الألغام البحرية إيرانية الصنع، التي تم نشرها في أجزاء من البحر الأحمر.

-الألغام الأرضية والبيئية

تسببت الألغام الأرضية التي أرسلتها إيران إلى المليشيات الحوثية في بتر آلاف الأطرف للأطفال والكبار والنساء في اليمن.