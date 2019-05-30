المغامسي عن قمم مكة المكرمة: ” اللهم اجعلها جمعا للكلمة ورأبا للصدع ” 

نايف السالم(صدى):

أعرب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن أمنيته بأن تكون قمم مكة المكرمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جمعًا للكلمة ودفعًا للشر.

وأضاف المغامسي: ” اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.. اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح “.

وتجهز مكة المكرمة لاستضافة 3 قمم هامة خلال الأسبوع الجاري لتؤكد قدرة المملكة على حشد العالم العربي والإسلامي إضافة إلى دول مجلس التعاون وذلك لوضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة.