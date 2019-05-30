وكالة دولية تؤكد: الشعب التركي فقد الثقة في أردوغان وإعلامه

أنقرة(صدى):

كشفت وكالة ” بلومبيرج ” الدولية في تقرير إعلامي عن فقد الشعب التركي الثقة في رئيسه رجب طيب أردوغان وفي أجهزة الإعلام المملوكة معظمها لحكومته وأقاربه .

وأكد التقرير أن تركيا تشهد أزمة أقتصادية حيث ظهرت العديد من التكهنات بقرب انهيارها لتصل إلى 10 ليرات لكل دولار .

وبين التقرير استحواذ استحواذ ”يوتيوب“ على عقول الأتراك، حيث قال ميرت يلماز، مدير ”مؤسسة نور لخدمات الإعلام“، ومقرها إسطنبول، إن السبب في توجه الأتراك إلى قنوات يوتيوب، هو كون وسائل الإعلام التقليدية (صحفًا وتلفزيونات) باتت مملوكة للحكومة والحزب الحاكم وأقارب الرئيس أردوغان؛ ما أفقدها ثقة الناس وأدى إلى تراجع كبير في قراء الصحف بحيث لا يزيدون الآن عن 2.1 مليون شخص من إجمالي سكان يصل 82 مليون شخص .

وأضاف التقرير ، أن اعتقال وإبعاد الغالبية العظمى من الإعلاميين المستقلين، جعل الصحافة والتلفزيونات نسخاً مكررة بالعناوين ذاتها تقريباً، فكان طبيعياً للشباب الأتراك أن يتوجهوا الى اليوتيوب بحثاً عن الحقائق غير المسموح نشرها في صحافة بلد موصوف بأنه“ أكبر سجن للإعلاميين في العالم“ كما قالت.

وأعطت الوكالة نموذجًا في عزوف الأتراك عن صحافتهم وتلفزيوناتهم المملوكة للدولة، بما حققه الصحفي ”سلجوق غيتشر“ الذي تجاوز عدد متابعي فيديوهاته 150 ألف شخص. ويعود ذلك الى أنه يكاد يتخصص في الحديث عن الأوضاع الاقتصادية ومستويات سعر الليرة خصوصًا بعد أن نجح – كما قال – في كشف ما أخفاه البنك المركزي عن الاحتياطي الأجنبي، وما يتجنب الإعلام الرسمي الخوض فيه من مخاطر الدولرة وعن الارتفاع المضطرد في ودائع المقيمين بالدولار والنأي عن الليرة، وهي الظاهرة التي وصلت ذروتها المثيرة للقلق في اجواء الانتخابات العامة المحلية.