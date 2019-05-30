أغرب قواعد العائلة المالكة البريطانية.. الثوم ممنوع

لندن (صدى):

تسير العائلة المالكة البريطانية، على قائمة طويلة عريضة من القواعد واللوائح الصارمة التي لا يجب الخروج عنها وفق القواعد الملكية.

وتتضمن هذه القائمة العديد من القواعد الصارمة والغريبة، وبالرعم من ذلك إلا أن افراد الأسرة الملكية يجب أن يتبعوها.

وتتمثل أبرز القواعد الغريبة في هذه القائمة، كالتالي:

– عنما تقف الملكة يقف الجميع وعند انتهائها من الطعام يتوقف الجميع عن تناوله.

– ورثة العرش يسافرون بشكل منفصل، فلا يُسمح لوريثين السفر معًا مطلقًا.

– بالنهار يتم ارتداء القبعات وبعد السادسة مساءً تُغير إلى تيجان.

– لا يتزوج أحد من العائلة إلا بإذن الملكة.

– باقات ورد الزفاف يجب أن تحتوي على الآس.

– لا ترتدي الملكة سوى الملابس الملونة الزاهية لسهولة اكتشافها وسط الحشود.

– فساتين الزفاف تتطلب موافقة الملكة.

– ممنوع تناول المحار والثوم في المطبخ الملكي، إذ لا تفضل الملكة الثوم والمحار قد يسبب تسمم.