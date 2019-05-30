توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بشركة ” أمازون “
كشفت شركة ” أمازون ” العالمية عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
” الرياض
1- مُدير التسويق (Marketing Manager).
2- مسؤول عمليات البائعين – قسم الصحة والعناية الشخصية (Vendor Operations – Health & Personal Care).
3- قائد فريق إدارة الحساب (Team Lead, Account Management).
” جدة ”
1- مُدير منع احتمالات الخسارة (Loss Prevention Manager).
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي:
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