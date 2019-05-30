توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة بشركة ” أمازون “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أمازون ” العالمية عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

” الرياض

1- مُدير التسويق (Marketing Manager).

2- مسؤول عمليات البائعين – قسم الصحة والعناية الشخصية (Vendor Operations – Health & Personal Care).

3- قائد فريق إدارة الحساب (Team Lead, Account Management).

” جدة ”

1- مُدير منع احتمالات الخسارة (Loss Prevention Manager).

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي: