نصائح لمعالجة حبوب الشباب التي تظهر مع اقتراب الدورة الشهرية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تظهر حبوب الشباب مع اقتراب الدورة الشهرية عند النساء، والتي عادة ما تظهر في ” الوجه والظهر ” ؛ لذا وفي هذا السياق سنتعرق على أسباب ظهورها وكيفية علاجها.

وعن أسباب ظهورها، فهو بسببتغير واضطراب في هرمونات الجسم، وزيادة نشاط الغدد، بالإضافة لارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، القلق والتوتر العصبي قبل الدورة .

أما عن طرق علاجها فيمكن وضع – وضع كريم موضعي إذا كانت الحبوب من الدرجة الأولي، أما إذا كانت متوسطة أو كثيرة يجب تناول كبسولات مضادات حيوية.

كما يجب تجنب تناول الأطعمة التي تؤدي لظهور الحبوب مثل ” الأطعمة المالحة والمكسرات والمخللات والشوكلاتة ” .