أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم …عيدنا ” لرجال النظافة

سعيد العجل(صدى):

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية اطلاق مبادرة “عيدكم …عيدنا” والتي تعنى بتوفير كسوة العيد لرجال النظافة، وذلك لتوزيعها ليلة عيد الفطر المبارك .

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أنه استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الانساني فإن الأمانة ستطلق ليلة عيد الفطر المبارك مبادرة “عيدنا ..عيدكم” والمتضمنة توفير كسوة العيد لرجال النظافة، بهدف رفع الروح المعنوية في نفوسهم، والتي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، مشيراً الى أن مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني بإدارة العلاقات العامة والاعلام سيقوم بتنفيذ المبادرة مع بلديات الحاضرة.

وأعتبر أن رجال النظافة شركاء في التنمية واصفا ما يقدمونه بالعمل التنموي، ولما له من أهمية في خدمة المجتمع وهي رسالة من أمانة الشرقية تود توجيهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة في المجتمع للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، وخاصة في الاعياد والافراح وخلق شعور بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون به، في المساهمة في تنمية مجتمعاتنا.