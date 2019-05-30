وظائف شاغرة في مصرف الراجحي بفرعي رفحاء والرفايع 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني عن توافر وظائف شاغرة للرجال ذوي الخبرة، للعمل بالمصرف في المحافظات التالية ” رفحاء، والرفايع ” بمسمى (مُدير فرع)، مشترطا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة هي مُدير فرع – رفحاء، مُدير فرع – الرفايع، لافتا إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل علمي مناسب مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/05/30م، مشيرا إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي: هنا