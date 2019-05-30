بالفيديو.. سعودي يخطف الأنظار ببرنامج أمريكي والمذيع يعانقه

نايف السالم(صدى):

استطاع الشاب السعودي مشعل السمان خطف الأنظار إليه بـ ” حسه الفكاهي ” ؛ وذلك خلال ظهوره في البرنامج الكوميدي الذي يقدمه المذيع البريطاني الكوميدي ” جيمس كوردن ” .

وأبرز الفيديو المذيع ” كوردن ” وهو يجري لقاءً قصيراً مع ” السمان ” الذي عرف بنفسه في بداية الحوار أنه يدعى ” ميش ” ، موضحاً أن هذا اسمه المستعار.

حيث طالبه المذيع المذيع باسمه الحقيقي، فرد عليه بأن اسمه مشعل خالد حسن عبد الحفيظ السمان، ليثير ضحك الجمهور بطول الاسم.

ويظهر بالفيديو الروح المرحة للشاب السعودي مشعل السمان، ليعانقه المذيع في نهاية الحوار بحرارة شديدة، وسط تصفيق من الجمهور.