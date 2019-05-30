بعد إيقافه عام.. ” المولد ” يقدم الاستئناف لتخفيف العقوبة

نواف السالم(صدى):

يبدأ الدولي فهد المولد، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، تقديم استئناف خلال المدة الممنوحة له من قبل لجنة المنشطات، وذلك بعد إيقافه لمدة عام بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وعن التفاصيل، سيجتمع ” المولد ” مع عدد من المحاميين والأطباء المختصين في قضايا مشابهة للمنشطات؛ لمعرفة فحوى الاستئناف والطعوناتالتي من الممكن أن يقدمها من أجل إمكانية تخفيف العقوبة إلى نصفها.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت إيقاف ” المولد ” لمدة عام داخلياً وخارجياً، بدءا من التاسع من مايو الجاري، بعد أن ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضيًا.