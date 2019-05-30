” الحصيني ” يكشف موعد بداية فصل الصيف ويوجه نصيحة بشأن أجهزة التكييف 

نايف السالم(صدى):

رد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، على سؤال عن بداية فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة تدريجيا، قائلا: “يبدأ الصيف فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ “الثريا”، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف “الجبهة” ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

ولفت “الحصيني إلى أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، موضحا أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً، ونهاية الصيف فعلياً الاثنين 1441/1/24هـ وينتهي فصل الصيف فلكياً للعام1440هـ بتعامد الشمس على خط الإستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.

‏ودعا لتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، كما توقع أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كذلك توقع استمرار الأمطار على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض، موضحا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة، من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.