موبايلي يعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في الرياض.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي تطوير مشاريع البناء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي تصميم المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو ما يعادلها.

وأبانت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2019م.

وأوضحت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا